Проведель: Четверо судей не заметили, что при втором голе не было углового, обидно

Вратарьвысказался о поражении от(0:3) в Лиге чемпионов.

«Очень жаль, потому что до первого гола это был равный матч, и именно это оставляет горький привкус во рту.

Также обидно, что на поле было четыре судьи, и никто из них не заметил, что при втором голе не было углового. Однако мы не можем цепляться за эти инциденты и должны снять шляпу перед соперником.

Когда играешь с командами такого высокого уровня в Лиге чемпионов, детали играют решающую роль. Вы знаете, что шансов будет немного, и нужно использовать их по максимуму. Мы этого не сделали, а они сделали.

Так же было и в первом матче, мы могли забить больше голов», — приводит слова Проведеля Football Italia.

Таким образом, по сумме двух встреч «Бавария» переиграла соперника со счетом 3:1 и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.