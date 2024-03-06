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    Проведель: Четверо судей не заметили, что при втором голе не было углового, обидно

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    Вратарь «Лацио» Иван Проведель высказался о поражении от «Баварии» (0:3) в Лиге чемпионов.

    Иван Проведель
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    Иван Проведель

    «Очень жаль, потому что до первого гола это был равный матч, и именно это оставляет горький привкус во рту.

    Также обидно, что на поле было четыре судьи, и никто из них не заметил, что при втором голе не было углового. Однако мы не можем цепляться за эти инциденты и должны снять шляпу перед соперником.

    Когда играешь с командами такого высокого уровня в Лиге чемпионов, детали играют решающую роль. Вы знаете, что шансов будет немного, и нужно использовать их по максимуму. Мы этого не сделали, а они сделали.

    Так же было и в первом матче, мы могли забить больше голов», — приводит слова Проведеля Football Italia.

    Таким образом, по сумме двух встреч «Бавария» переиграла соперника со счетом 3:1 и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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