Тухель: У нас есть 90 минут, чтобы полностью изменить непростую ситуацию

Главный тренервысказался о предстоящем матче против

«У нас есть 90 минут, чтобы полностью изменить непростую ситуацию. Нам нужны холодные головы, но вместе с тем и эмоции. Мы с самого начала матча должны показать, что хотим и можем забивать голы.

Мы должны победить хорошо организованную команду Маурицио Сарри. Надеемся, что болельщики и атмосфера домашнего стадиона поспособствуют тому, чтобы мы смогли достичь своей главной цели — победы с разницей в два мяча», — приводит слова Тухеля пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в 1-м матче «Бавария» проиграла «Лацио» с минимальным счетом 0:1. Ответный поединок состоится 5-го марта в 23:00 мск.