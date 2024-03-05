Григорян: Ну обыграем мы Сербию, и что дальше?

Бывший тренер клубов РПЛвысказался о предстоящем товарищеском матче между сборными

«Не опасаюсь, что футболисты из топовых европейских клубов не приедут в Москву, боясь возможных последствий, потому что мне без разницы, приедут они или нет.

Хорошо, приедут Влахович, другие звезды сборной Сербии. Обыграем мы их. И как говорит Валерий Георгиевич Карпин: "И что дальше?" Потешить самолюбие?

Играем товарищеские матчи и играем, слава богу», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнется в Новогорске 14-15 марта. Сборная сыграет 21 марта c Сербией, а 25-го — с Парагваем. Обе встречи пройдут на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнутся в 20:00 мск.