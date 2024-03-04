Газзаев о Дзюбе в матче с «Динамо»: В современном футболе так уже не играют

Известный тренерраскритиковал нападающего «Локомотива»после матча с(1:2) в 19-м туре РПЛ.

В игре с «Динамо» Дзюба был заменен сразу после первого тайма.

«"Динамо" провело сильный первый тайм в дерби с "Локомотивом" и заслуженно одержало итоговую победу. Железнодорожники до перерыва мне совсем не понравились, слишком пассивные. Во второй половине встречи интрига появилась. Сработали замены Галактионова.

При всем моем уважении к Артему Дзюбе в современном футболе так уже не играют. Поэтому его замена, конечно, напрашивалась. Вышли более молодые и быстрые игроки группы атаки. Совсем другие скорости.

А в первом тайме, получается, 10 футболистов "Локо" играли против 11 человек "Динамо"... Вы меня понимаете. Надо же давать шанс молодым, которые из-за этой ситуации не растут, не прогрессируют.

https://www.livesport.ru/football/2024/03/04/kobelev/

Ведь во втором тайме с появлением на поле Пиняева, Сулейманова, Сарвели картина резко поменялась. "Локо" действительно стали удаваться интересные комбинации, пусть и хаотичные. "Динамо" предстало более целостной командой.

Конечно, Карраскаль выделялся. Но главное, чтобы он на этом уровне продержался до конца сезона. В ЦСКА колумбиец тоже выдавал прекрасные игры, а потом три-четыре матча его не видно... В итоге армейцы с ним расстались. В дерби он сделал первый гол, совершив блестящий проход. Специально посчитал: в штрафной было шесть игроков "Локомотива", а Карраскаль всех проскочил и выкатил пас Бителло. Какая-то коллективная безответственность железнодорожников. Как они готовились к сезону?! По-моему, матч показал: для борьбы за высокие места "Локомотиву" нужны еще три-четыре исполнителя высокого класса», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

В текущем сезоне Дзюба провел за «Локомотив» 21 матч, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

Напомним, Дзюба не участвовал во втором зимнем сборе «Локомотива» по медицинским показаниям.