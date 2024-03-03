Орлов объяснил, почему «Зенит» не выиграл у «Спартака»

Известный комментаторпрокомментировал ничью в матче междув 19 туре РПЛ.

«Чтобы войти в сезон, "Зениту" нужно больше игр. У команды на сборах не было испытаний, нужно было искать больше серьезных спаррингов.

Есть еще один момент: Педро был лучшим в команде среди атакующих игроков, но он вышел в концовке на несколько минут. Можно было выпустить его на весь второй тайм, парень‑то потрясающий. Он бежит, обыгрывает, смелый, берет игру на себя. А мы его увидели только в концовке, но он все равно показал себя ярче всех», — приводит слова Орлова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Краснодара» на два очка.