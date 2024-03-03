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    Орлов объяснил, почему «Зенит» не выиграл у «Спартака»

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    Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал ничью в матче между «Зенитом» и «Спартаком» в 19 туре РПЛ.

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    «Чтобы войти в сезон, "Зениту" нужно больше игр. У команды на сборах не было испытаний, нужно было искать больше серьезных спаррингов.

    Есть еще один момент: Педро был лучшим в команде среди атакующих игроков, но он вышел в концовке на несколько минут. Можно было выпустить его на весь второй тайм, парень‑то потрясающий. Он бежит, обыгрывает, смелый, берет игру на себя. А мы его увидели только в концовке, но он все равно показал себя ярче всех», — приводит слова Орлова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Краснодара» на два очка.

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