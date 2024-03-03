«Нефтехимик» — «Алания»: счет матча 3:0 (1:0), обзор голов

Уже на 19-й минуте прямую красную карточку получил защитник гостей Сослан Качмазов.
«Нефтехимик» смог выйти вперед только на 44-й минуте, когда в свои ворота мяч срезал Константин Плиев.
Сразу после перерыва Павел Котов увеличил преимущество хозяев с пенальти, а на 57-й минуте Даниил Емельянов поставил точку в матче.
Футбол. Россия. ФНЛ
Нефтехимик — Алания 3:0
Голы: 1:0 Константин Плиев (45'), 2:0 Павел Котов (пенальти) (50'), 3:0 Данила Емельянов (57') Нефтехимик: Алексей Бердников, Алексей Герасимов, Павел Котов, Максим Шоркин, Артём Голубев, Роман Денисов, Султан Джамилов, Данила Емельянов, Давид Кокоев, Артём Котик, Sitdikov M. Алания: Ростислав Солдатенко, Заур Тарба, Алан Багаев, Аллон Бутаев, Сослан Качмазов, Константин Плиев, Давид Кобесов, Ибрагим Цаллагов, Алан Цараев, Николай Гиоргобиани, Давид Караев Удаление: Сослан Качмазов (20')
Команда Кирилла Новикова сейчас на 11-м месте с 27 очками. «Алания» (32) идет шестой.