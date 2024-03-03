Месси: Все знают, на что способен Луис Суарес

Лионель Месси Фото: globallookpress.com
Уругваец дважды забил и сделал две результативные передачи.
«Я искренне рад за него. Мы достаточно легко справились. Думаю, все знают, на что Луис способен: когда ты меньше всего ожидаешь, он берёт и выигрывает для вас матч, забивая голы и отдавая результативные передачи.
У нас всё отлично, мы наслаждаемся игрой и прогрессируем. Сегодня для нас было крайне важно одержать победу. Это делает нас сильнее», — приводит слова Месси официальный сайт МЛС.
На данный момент «Интер Майами» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции МЛС, набрав 7 очков.