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    Месси: Все знают, на что способен Луис Суарес

    Футбол MLS Интер Майами
    Форвард «Интер Майами» Лионель Месси оценил игру партнёра по команде Луиса Суареса в матче МЛС с «Орландо Сити» (5:0).

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Уругваец дважды забил и сделал две результативные передачи.

    «Я искренне рад за него. Мы достаточно легко справились. Думаю, все знают, на что Луис способен: когда ты меньше всего ожидаешь, он берёт и выигрывает для вас матч, забивая голы и отдавая результативные передачи.

    У нас всё отлично, мы наслаждаемся игрой и прогрессируем. Сегодня для нас было крайне важно одержать победу. Это делает нас сильнее», — приводит слова Месси официальный сайт МЛС.

    На данный момент «Интер Майами» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции МЛС, набрав 7 очков.

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