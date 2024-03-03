Месси: Все знают, на что способен Луис Суарес

Форвард «Интер Майами»оценил игру партнёра по командев матче МЛС с «Орландо Сити» (5:0).

Уругваец дважды забил и сделал две результативные передачи.

«Я искренне рад за него. Мы достаточно легко справились. Думаю, все знают, на что Луис способен: когда ты меньше всего ожидаешь, он берёт и выигрывает для вас матч, забивая голы и отдавая результативные передачи.

У нас всё отлично, мы наслаждаемся игрой и прогрессируем. Сегодня для нас было крайне важно одержать победу. Это делает нас сильнее», — приводит слова Месси официальный сайт МЛС.

На данный момент «Интер Майами» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции МЛС, набрав 7 очков.