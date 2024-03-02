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    «Шинник» всухую обыграл «Кубань», а «Ленинградец» сыграл вничью с КАМАЗом

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    Обзор матчей 21-го тура российской Первой лиги.

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    В одной из встреч «Шинник» на чужом поле обыграл «Кубань» (0:2).

    В составе челнинской команды отличились Игорь Андреев на 49-й минуте с пенальти и Василий Алейников на 55-й минуте.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Кубань — Шинник 0:2
    Голы: 0:1 Игорь Андреев (пенальти) (49'), 0:2 Василий Алейников (55') Кубань: Юрий Нестеренко, Алексей Смирнов, Игорь Леонтьев, Сослан Таказов, Иван Темников, Альберт Шарипов, Ezhkov D., Levin G., Musaev L., Reichmen B., Zhilov I. Шинник: Александр Довбня, Дмитрий Шадринцев, Эдуард Валиахметов, Василий Алейников, Артём Голубев, Вячеслав Зинков, Игорь Андреев, Gogoua A., Kotin N., Malakhov A., Saus V. Предупреждения: Reichmen B. (23'), Игорь Леонтьев (31'), Вячеслав Зинков (45+2'), Иван Темников (48'), Musaev L. (68')

    После этого матча «Шинник» занимает 10-е место в таблице Первой лиги с 27-ю очками в активе. «Кубань» — на 16-й позиции (20 баллов).

    В параллельном матче «Ленинградец» сыграл вничью с КАМАЗом (0:0).

    За весь матч хозяева нанесли 3 удара в створ ворот, а челнинцы четырежды угрожали воротам соперника.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Ленинградец — КамАЗ 0:0
    Ленинградец: Никита Калугин, Владислав Волков, Руслан Апеков, Кирилл Колесниченко, Алексей Яковлев, Karabashev N., Beljaev M., Gorelishvili M., Rozmanov N., Shepelev V., Sukhanov E. КамАЗ: Арсен Адамов, Валерий Почивалин, Александр Гаглоев, Юрий Кириллов, Руслан Куль, Валентин Пальцев, Максим Лаук, Samok S., Fartuna B., Gorelov P., Gyurdzhan A. Предупреждения: Gorelov P. (15'), Кирилл Колесниченко (32'), Владислав Волков (40'), Bachinski M. (47')

    «Ленинградец» располагается на 14-й позиции (24 балла). КАМАЗ — на 11-й позиции (26 очков).

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