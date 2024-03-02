Рахимов назвал справедливым результат матча против «Краснодара»

Главный тренервысказался о матче против(1:1).

«Думаю, что результат справедливый. Преимущества большого у "Краснодара" не было. Конечно, мы допустили ошибку в первом тайме, когда пропустили гол, было еще два‑три неприятных эпизода у наших ворот, но мы и не ждали, что обойдется без этого. Но мне очень понравилась игра команды, организация игры, наглость определенная, желание вести борьбу и отыграться. Это заслуживает уважения.

Команду поблагодарил, она заслужила это очко. Понятно, что для новичков это совершенно другой темп игры, другая интенсивность. Но они неплохо справились. Стандарты мы отрабатываем постоянно. И отрабатываем под каждого соперника», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» набрал 39 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» заработал 29 очков и расположился на шестой строчке.