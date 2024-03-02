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    Почеттино: Галлахер любит играть за «Челси»

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    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о возможном продлении контракта с полузащитником команды Конором Галлахером.

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    «Он любит играть за "Челси". Его контрактная ситуация — это совсем другой вопрос. Продление контракта зависит от клуба и Конора.

    Я тренер, который должен принять лучшее решение для команды», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо.

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    • В нынешнем сезоне Галлахер провел 24 матча за «Челси» в АПЛ, забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи. «Синие» занимают 11-е место в таблице чемпионата Англии с 35-ю очками в активе.

    Ранее сообщалось о том, что «Челси» может продать семь футболистов в летнее трансферное окно.

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