Почеттино: Галлахер любит играть за «Челси»

Главный тренервысказался о возможном продлении контракта с полузащитником команды

«Он любит играть за "Челси". Его контрактная ситуация — это совсем другой вопрос. Продление контракта зависит от клуба и Конора.

Я тренер, который должен принять лучшее решение для команды», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Галлахер провел 24 матча за «Челси» в АПЛ, забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи. «Синие» занимают 11-е место в таблице чемпионата Англии с 35-ю очками в активе.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» может продать семь футболистов в летнее трансферное окно.