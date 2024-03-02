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    «Ливерпуль» вырвал победу в добавленное время у «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль»: счет матча 0:1 (0:0), обзор

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    В матче 27-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» уступил «Ливерпулю» со счетом 0:1.

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    В этом матче лидер АПЛ владел огромным территориальным и игровым преимуществом, почти в три раза больше нанес ударов по воротам, но пробить отлично игравшего бельгийца Матца Селса, который зимой пришел из «Страсбура», смог только на 90+9-й минуте.

    Автором победного мяча стал уругвайский нападающий Дарвин Нуньес.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ноттингем Форест — Ливерпуль 0:0
    Гол: 0:1 Дарвин Нуньес (90 + 9') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Неко Уильямс, Эндрю Омобамиделе, Мурилло, Харри Тоффоло, Николас Домингес (Данило Оливейра, 79'), Райан Йейтс, Морган Гиббз-Уайт, Каллум Хадсон-Одои, Дивок Ориги (Тайво Авонийи, 65'), Энтони Эланга Ливерпуль: Кивин Келлехер, Конор Брэдли (Константинос Цимикас, 84'), Эндрю Робертсон (Дарвин Нуньес, 60'), Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Джо Гомес, Луис Диас, Алексис Мак Аллистер, Харви Эллиотт (Доминик Собослаи, 76'), Коди Матес Гакпо (Jayden Danns, 84'), Bobby Clark (Ватару Эндо, 60') Предупреждения: Эндрю Робертсон (59'), Jayden Danns (85'), Морган Гиббз-Уайт (90 + 3'), Данило Оливейра (90 + 4')

    «Лесники» в следующем туре отправятся в гости к «Брайтону».

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ливерпуль» примет дома в центральном матче «Манчестер Сити».

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