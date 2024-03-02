Гончаренко: Можно было действовать смелее

Главный тренерподвел итоги матча против(0:1).

«Понимали, что будет тяжелая игра с большим количеством единоборств. Наверное, с небольшим количеством моментов — так и получилось. Теми моментами, которые у нас были, мы не распорядились. Наверное, их поровну было у наших ворот, и у ворот "Ахмата", но соперник выжать из не совсем однозначной ситуации свой гол.

В концовке могли сыграть расторопнее. Хотелось бы, чтобы менее зажато играли. Очень плохо работали с мячом — в начале атаки, в центре поля. Можно было действовать чуть смелее», — сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер».

Таким образом, «Ахмат» набрал 20 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. У «Урала» осталось 19 пунктов и 13-я строчка.