«Ахмат» — «Урал»: прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны стартовые составына матч 19-го тура РПЛ.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Тодорович, Челикович, Ловат, Гандри, Тимофеев, Камилов, Олейников, Садулаев, Конате.

Запасные: Опарин, Магомедов, Уциев, Богосавац, Ибишев, Шатара, Мацуев, Харин, Гбамбле, Ковачев, Камило, Ильин.

«Урал»: Помазун, Филипенко, Бевеев, Кулаков, Бегич, Итало, Сунгатулин, Мишкич, Бочеров, Ионов, Бикфалви.

Запасные: Мамин, Щербицкий, Мамин, Эмерсон, Малькевич, Сиссе, Кики, Дмитриев, Ишков, Каштанов, Гильерме Шеттине.

Игра пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном и начнется в 19:00 по московскому времени. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.