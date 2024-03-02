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    «Ахмат» — «Урал»: стартовые составы команд

    «Ахмат» — «Урал»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Урала» на матч 19-го тура РПЛ.

    «Урал»
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    «Урал»

    «Ахмат»: Шелия, Семенов, Тодорович, Челикович, Ловат, Гандри, Тимофеев, Камилов, Олейников, Садулаев, Конате.

    Запасные: Опарин, Магомедов, Уциев, Богосавац, Ибишев, Шатара, Мацуев, Харин, Гбамбле, Ковачев, Камило, Ильин.

    «Урал»: Помазун, Филипенко, Бевеев, Кулаков, Бегич, Итало, Сунгатулин, Мишкич, Бочеров, Ионов, Бикфалви.

    Запасные: Мамин, Щербицкий, Мамин, Эмерсон, Малькевич, Сиссе, Кики, Дмитриев, Ишков, Каштанов, Гильерме Шеттине.

    Игра пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном и начнется в 19:00 по московскому времени. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

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