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    Абаскаль: После приобретения Угальде нападение «Спартака» полностью укомплектовано

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    Наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал покупку костариканского форварда Манфреда Угальде.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Манфред органично и быстро вписывается в команду. И это говорит о том, что команда в целом растёт и прибавляет. Ребята принимают новые вызовы и конкуренцию. И речь не только об Угальде. Работа на сборах была полезна и для тех игроков, которые пришли к нам прошлым летом, ведь тогда времени на адаптацию у них было меньше.

    Удовлетворила ли меня точечная трансферная компания? Безусловно. Мы хотели получить футболиста именно на эту позицию. Его качества нам полностью подходят. Перед тем как приобрести Манфреда, была проделана большая работа. Линия нападения, где у нас уже были Квинси Промес, Саша Соболев и Миша Игнатов, теперь полностью укомплектована», — цитирует Абаскаля официальный сайт «красно-белых».

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    • 21-летний Манфред Угальде стал футболистом «Спартака» 29 января, перейдя из нидерландского «Твенте». В текущем сезоне он сыграл за прежний клуб 25 матчей, забил 9 голов, отдал 7 передач.

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