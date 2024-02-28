Сонг ушел с поста тренера сборной Камеруна

решил покинуть должность главного тренера сборной Камеруна.

«Он многое привнёс в эту команду, но законы футбола такие, какие они есть… Мы не достигли наших целей, наш исполком и я не видим возможности продлить с ним контракт. Я обсудил ситуацию с ним.

Я изложил наши позиции, и теперь нам нужно думать о будущем. Желаем ему всяческих успехов в дальнейшей карьере», — приводит слова главы Камерунской федерации футбола слова Самуэля Это’О France24.

Ригобер Сонг в качестве игрока был капитаном сборной Камеруна, на пост главного тренера он был назначен в марте 2022 года. Всего под его руководством Камерун провел 23 матча, 6 раз победил, 8 раз сыграл вничью.

На Кубке Африки-2023 команда вылетела в 1/8 финала, уступив Нигерии со счетом 0:2.