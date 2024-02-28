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    Вирджил Ван Дейк«Ливерпуль» — «Саутгемптон». Онлайн
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    Сонг ушел с поста тренера сборной Камеруна

    Футбол Сборная Камеруна
    Ригобер Сонг решил покинуть должность главного тренера сборной Камеруна.

    Ригобер Сонг
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    Ригобер Сонг

    «Он многое привнёс в эту команду, но законы футбола такие, какие они есть… Мы не достигли наших целей, наш исполком и я не видим возможности продлить с ним контракт. Я обсудил ситуацию с ним.

    Я изложил наши позиции, и теперь нам нужно думать о будущем. Желаем ему всяческих успехов в дальнейшей карьере», — приводит слова главы Камерунской федерации футбола слова Самуэля Это’О France24.

    Ригобер Сонг в качестве игрока был капитаном сборной Камеруна, на пост главного тренера он был назначен в марте 2022 года. Всего под его руководством Камерун провел 23 матча, 6 раз победил, 8 раз сыграл вничью.

    На Кубке Африки-2023 команда вылетела в 1/8 финала, уступив Нигерии со счетом 0:2.

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