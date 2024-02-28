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    Гладилин о матче «Зенит» — «Спартак»: Команды знают друг друга хорошо, поэтому будет много борьбы

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    Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «красно-белыми».

    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»
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    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»

    «Матч будет очень напряжённый, так как и "Зениту", и "Спартаку" нужны очки. Но у петербуржцев борьба за чемпионство, им обязательно нужна победа. А красно-белым нужна минимум ничья для того, чтобы бороться за третью позицию, за медали.

    Может быть, игра не будет такой зрелищной, но она будет очень интересной. Команды знают друг друга хорошо, поэтому будет много борьбы. В "Спартаке" немало опытных футболистов. На такой матч они выйдут мотивированными, но преимущество по многим позициям на стороне "Зенита".

    "Спартак" сейчас уступает петербуржцам в открытом футболе и по игре, и по подбору исполнителей. Из красно-белых выделиться может Промес. А в "Зените" достаточно новых игроков, которые могут ярко сыграть.

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    • Я думаю, будет или ничья, или победа "Зенита". В победе "Спартака" я сомневаюсь», — сказал Гладилин Чемпионату.

    Напомним, что матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 2-го марта в Санкт-Петербурге. После 18-и туров «сине-бело-голубые» занимают 2-е место в таблице РПЛ с 36-ю очками в активе. «Спартак» — на 5-й позиции (30 баллов).

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