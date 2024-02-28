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    «Лестер» в овертайме выбил «Борнмут» из Кубка Англии

    «Борнмут» — «Лестер»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче 1/8 финала Кубка Англии «Лестер» на выезде переиграл «Борнмут» со счетом 1:0.

    «Лестер»
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    «Лестер»

    В основное время соперники не смогли забить друг другу, а вот в овертайме точный удар Иссахаку Фатаву принес победу «Лестеру».

    КУбок Англии
    «Борнмут» — «Лестер» — 0:1
    Гол: Фатаву, 105 — 0:1Борнмут: Трэверс, Смит, Сенеси (Тавернье, 73), Забарный, Керкез (Февр, 105), Кук, Биллинг, Скотт, Синистерра (Клюйверт, 90), Уаттара (Кристи, 73), Унал (Семеньо, 46)Лестер: Столярчик, Вестергор, Коуди, Дойл (Джастин, 80), Прат (Нелсон, 105), Райхи (Рикарду Перейра, 46), Чоудури, Олбрайтон (Фатаву, 64), Марсал, Акгюн, Кэннон (Ихеаначо, 64)Предупреждения: Унал (35), Райхи (37), Дойл (51), Сенеси (57), Скотт (87), Фатаву (96), Клюйверт (109), Рикарду Перейра (112), Джастин (115)

    Соперник «Лестера» по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки.

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