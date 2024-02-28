Влахович согласен продлить контракт с «Ювентусом»

Нападающийв ближайшее время подпишет новый контракт с клубом. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport

Стало известно, что представители игрока уже выходили на руководство «Ювентуса» по поводу продления контракта. Действующее соглашение Влаховича со «старой синьорой» рассчитано до лета 2026-го года.

Отмечается, что с каждым сезоном зарплата нападающего повышается. Влахович пополнил состав «Ювентуса» в 2022-м году. В нынешнем сезоне форвард провел 25 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 3 голевые передачи.

«Ювентус» занимает 2-е место в таблице Серии А с 57-ю очками в активе после 26-и туров, отставая от 1-й позиции на 9 баллов.