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    Влахович согласен продлить контракт с «Ювентусом»

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    Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович в ближайшее время подпишет новый контракт с клубом. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

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    Стало известно, что представители игрока уже выходили на руководство «Ювентуса» по поводу продления контракта. Действующее соглашение Влаховича со «старой синьорой» рассчитано до лета 2026-го года.

    Отмечается, что с каждым сезоном зарплата нападающего повышается. Влахович пополнил состав «Ювентуса» в 2022-м году. В нынешнем сезоне форвард провел 25 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 3 голевые передачи.

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