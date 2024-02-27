Талиска: Роналду может играть до 45 лет

Нападающийрассказал о партнере по команде

«Уверен, Роналду может играть до 45 лет. Чем старше становится эта звезда, тем она лучше. Не понимаю критиков, которые из-за пределов Саудовской Аравии критикует его, не отдают ему должного за то, что он делает в "Аль-Насре". Ведь саудовская лига на данный момент входит в десятку сильнейших в мире, а люди совсем не хотят принимать этот факт», — приводит слова Талиски Saudi World Football.

В текущем сезоне Роналду принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился 34 голами и 11 результативными передачами.