ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоау КанселуСанчо, Канселу и еще восемь игроков, которые больше не нужны своим клубам
  • 22:15
    • «Лутон» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд
  • 20:00
    • Медведев обыграл Шевченко и пробился во второй круг турнира в Дубае
  • 17:41
    • Сафонов проиграл суд бывшей жене и должен платить четверть доходов в качестве алиментов
  • 16:40
    • Мудрик может покинуть «Челси», но остаться в Лондоне
    Все новости спорта

    Талиска: Роналду может играть до 45 лет

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Наср Эр-Рияд
    Нападающий «Аль-Насра» Андерсон Талиска рассказал о партнере по команде Криштиану Роналду.

    Андерсон Талиска
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андерсон Талиска

    «Уверен, Роналду может играть до 45 лет. Чем старше становится эта звезда, тем она лучше. Не понимаю критиков, которые из-за пределов Саудовской Аравии критикует его, не отдают ему должного за то, что он делает в "Аль-Насре". Ведь саудовская лига на данный момент входит в десятку сильнейших в мире, а люди совсем не хотят принимать этот факт», — приводит слова Талиски Saudi World Football.

    В текущем сезоне Роналду принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился 34 голами и 11 результативными передачами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» уверенно победит и пройдет дальше
  • «Лутон» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Воспользуются ли «Бродяги» проблемами «Сорок»?
  • «Блэкберн» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Реал Сосьедад» не упустит победу в полуфинале Кубка Испании
  • «Реал Сосьедад» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.04
  • Экспресс дня 27 февраля
  • Сегодня в 23:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Лутон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Блэкберн — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Циципас
  • Теннис
  • Завтра в 03:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Челси — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сассуоло — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ноттингем — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры