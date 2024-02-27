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    Президент «Атлетико»: Очень хорошо для чемпионата Испании, что Мбаппе переходит в «Реал»

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    Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал».

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Я считаю, что в чемпионат Испании приходит футболист, который будет играть особую роль в команде, что очень хорошо для него. При этом неважно, за какую именно команду он будет выступать: "Реал", "Барселона" или "Кордова", поскольку для самой испанской лиги всегда было очень важным, чтобы в ней играли такие футболисты, как Мбаппе», — приводит слова Сересо Mundo Deportivo.

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    • Ранее стало известно о том, что Мбаппе летом с большой долей вероятности перейдет в «Реал» на правах свободного агента.

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