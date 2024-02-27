Невеш: Я не чувствую разницы между саудовской лигой и топовыми европейскими чемпионатами

Полузащитниквыступил со сравнением чемпионата Саудовской Аравии и европейских топовых лиг.

«Я не чувствую разницы между саудовской лигой и топовыми европейскими чемпионатами. Именно поэтому не планирую возвращаться в Европу в ближайшие годы.

Чемпионат Саудовской Аравии может стать одной из лучших лиг в мире в течение двух лет. Качество футболистов, перебравшихся сюда — отличное. Выступление здесь похоже на игру в PlayStation!» — приводит слова Невеша O Jogo.

В нынешнем сезоне Невеш провел 34 матча, в которых забил пять мячей и сделал девять результативных передач.