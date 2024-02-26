Начо: Серхио Рамос был моим кумиром на протяжении многих лет

Защитниквысказался об игре футболиста, заявив, что является его кумиром.

«Серхио Рамос был моим кумиром на протяжении многих лет, для меня было честью и удовольствием играть против него, но я всегда предпочитал, чтобы он был в моей команде», — приводит слова Начо Madrid Universal.

Напомним, что Серхио Рамос выступал за «Реал» в период с 2005 по 2021-й год. Вместе со «сливочными» испанец 4 раза выигрывал Лигу чемпионов, 5 раз — Примеру, 2 раза — Кубок Испании.

В нынешнем сезоне Серхио Рамос провел за «Севилью» 16 матчей в Примере и забил 1 гол.