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    Начо: Серхио Рамос был моим кумиром на протяжении многих лет

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    Защитник «Реала» Начо Фернандес высказался об игре футболиста «Севильи» Серхио Рамоса, заявив, что является его кумиром.

    Серхио Рамос
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    Серхио Рамос

    «Серхио Рамос был моим кумиром на протяжении многих лет, для меня было честью и удовольствием играть против него, но я всегда предпочитал, чтобы он был в моей команде», — приводит слова Начо Madrid Universal.

    Напомним, что Серхио Рамос выступал за «Реал» в период с 2005 по 2021-й год. Вместе со «сливочными» испанец 4 раза выигрывал Лигу чемпионов, 5 раз — Примеру, 2 раза — Кубок Испании.

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    • В нынешнем сезоне Серхио Рамос провел за «Севилью» 16 матчей в Примере и забил 1 гол.

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