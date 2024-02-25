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    «Реал» — «Севилья». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 26-го тура испанской Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Севильей»

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    Лидер турнирной таблицы чемпионата Испании мадридский «Реал» сыграет с «Севильей». За ходом матча 26-го тура приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало — в 23:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Реал»

    Мадридский «Реал» идет на первой строчке в турнирной таблице, записав в свой актив 62 очка в 25-ти матчах. На счету «сливочных» 19 побед, 5 ничьих и одно поражение с разницей забитых и пропущенных мячей 53:16.

    «Реал» подходит к матчу с «Севильей» с серией из семи матчей без поражений во всех турнирах. За этот отрезок подопечные Карло Анчелотти одержали пять побед и дважды сыграли вничью.

    В прошедшее воскресенье «сливочные» не смогли обыграть в мадридском дерби «Райо Вальекано» (1:1). Единственный мяч в составе «Реала» забил Хоселу, отличившись на 3-й минуте. «Райо» ответил точным ударом Де Томаса на 24-й минуте встречи.

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    «Севилья»

    «Севилья» находится на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. На ее счету 24 очка в 25-ти матчах: 5 побед, 9 ничьих и 11 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 30:37.

    «Красно-белые» не проиграли ни один из четырех последних матчей в Ла Лиге. За этот период подопечные Кике Санчеса Флореса набрали 8 очков благодаря двум победам и двум ничьим.

    В крайнем туре чемпионата Испании «Севилья» разошлась миром с «Валенсией» на выезде (0:0). Ранее были одержаны победы над «Атлетико» (1:0) и «Райо Вальекано» (2:1), а до этого была еще одна ничья с «Осасуной» (1:1).

    Личные встречи

    В матче первого круга Ла Лиги была зафиксирована ничья (1:1). Всего в 10-ти последних встречах на счету «Реала» 8 побед и дважды команды очки разделили.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал» — «Севилья» с коэффициентом 1.97.

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