Ван Дейк: Это невероятно, я очень горжусь командой

Защитниквысказался о победе над(1:0) в финале Кубка английской лиги.

Напомним, что именно ван Дейк стал автором единственного гола в этом матче.

«Это невероятно, я очень горжусь командой. Напряженная игра для обеих команд — у них были моменты, у нас были моменты. Удивительно. Первый трофей в качестве капитана "Ливерпуля", это все для болельщиков, так что давайте наслаждаться им.

Я очень горжусь. Горжусь тем, что являюсь частью этого клуба, и особенно горжусь ребятами», — приводит слова ван Дейка Sky Sports.

«Ливерпуль» в десятый раз в истории стал победителем Кубка английской лиги. Команда является рекордсменом по победам в турнире.