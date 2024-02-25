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    Ван Дейк: Это невероятно, я очень горжусь командой

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Ливерпуль Челси
    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о победе над «Челси» (1:0) в финале Кубка английской лиги.

    Вирджил ван Дейк
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    Вирджил ван Дейк

    Напомним, что именно ван Дейк стал автором единственного гола в этом матче.

    «Это невероятно, я очень горжусь командой. Напряженная игра для обеих команд — у них были моменты, у нас были моменты. Удивительно. Первый трофей в качестве капитана "Ливерпуля", это все для болельщиков, так что давайте наслаждаться им.

    Я очень горжусь. Горжусь тем, что являюсь частью этого клуба, и особенно горжусь ребятами», — приводит слова ван Дейка Sky Sports.

    «Ливерпуль» в десятый раз в истории стал победителем Кубка английской лиги. Команда является рекордсменом по победам в турнире.

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