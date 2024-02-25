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    Черчесов о «Краснодаре»: Они не один раз доказывали свою состоятельность

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    Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о чемпионской гонке «Зенита» и «Краснодара» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

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    «Я не видел контрольных матчей "Краснодара", но они идут на первом месте и не один раз доказывали свою состоятельность. Составили достойную конкуренцию "Зениту".

    Если в первой части составили, то почему и сейчас не могут? Хотим мы или нет, перерыв большой, тонус теряется, кто‑то его приобретает, а кто‑то теряет. У нас единственная страна, которая имеет такой большой перерыв в чемпионате», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

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    • После 18-и туров «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 38-ю очками в активе. На 2-й позиции располагается «Зенит» с 36-ю баллами, а 3-ку лидеров замыкает «Динамо» (32).

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