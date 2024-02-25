Черчесов о «Краснодаре»: Они не один раз доказывали свою состоятельность

Экс-тренер сборной Россиивысказался о чемпионской гонкев нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

«Я не видел контрольных матчей "Краснодара", но они идут на первом месте и не один раз доказывали свою состоятельность. Составили достойную конкуренцию "Зениту".

Если в первой части составили, то почему и сейчас не могут? Хотим мы или нет, перерыв большой, тонус теряется, кто‑то его приобретает, а кто‑то теряет. У нас единственная страна, которая имеет такой большой перерыв в чемпионате», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

После 18-и туров «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 38-ю очками в активе. На 2-й позиции располагается «Зенит» с 36-ю баллами, а 3-ку лидеров замыкает «Динамо» (32).