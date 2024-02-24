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    Симеоне: Когда Гризманн будет готов, он вернётся

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    Наставник «Атлетико» Диего Симеоне дал открытый ответ на вопросы о восстановлении после травмы Антуана Гризманна, полученной в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером» (0:1).

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    «Мы совсем не собираемся заставлять или принуждать Гризманна играть здесь и сейчас всё время. Когда он будет готов, он вернётся.

    Нам нужен лучший Гризманн, но сейчас он травмирован. Но я не сожалею о том, что не дал отдых Гризманну в матче с "Интером" в Лиге чемпионов», — приводит слова Симеоне Marca.

    Напомним, на 78-й минуте матча 1/8 финала ЛЧ с «Интером» нападающий «Атлетико» Гризманн вынужденно покинул поле из-за повреждения. Позже выяснилось, что у француза диагностировано растяжение связок голеностопа средней степени тяжести.

    В нынешнем сезоне Гризманн сыграл во всех турнирах за клуб в 36 матчах, в которых забил 18 голов и отдал семь результативных передач.

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