ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алехандро Гарначо«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Онлайн
  • 11:41
    • Зверев не смог пробиться в финал турнира в Лас-Кабосе
    Все новости спорта

    Джака: Для «Байера» главное — результат

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Байер
    Хавбек «Байера» Гранит Джака подвел итоги матча 23-го тура Бундеслиги с «Майнцем». Хозяева победили со счетом 2:1.

    Гранит Джака
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гранит Джака

    «Есть такие команды, как "Майнц", которые приезжают сюда и отчаянно обороняются. В таких обстоятельствах не всегда легко найти лазейки, но мы делали это снова и снова. В конце концов, мне и команде всё равно, ведь три очка есть три очка. В конце сезона всем будет неважно, как мы играли, главное, побеждаешь ли ты в матчах», — приводит слова Джаки Kicker.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    После 23 туров чемпионата Германии «Байер» набрал 61 очко и лидирует в таблице.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» и «Хетафе» много не забьют
  • «Барселона» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Калинская обыграет Паолини и возьмет титул в Дубае?
  • Калинская — Паолини. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • «Манчестер Сити» вряд ли подавится «вишенками»
  • «Борнмут» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.19
  • Экспресс дня 24 февраля
  • Сегодня в 18:15
    •  2.25
  • Прогноз на матч Барселона — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.03
  • Прогноз на матч Калинская — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Борнмут — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лутон Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Арсенал — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Альмерия — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Меньшик — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры