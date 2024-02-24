Джака: Для «Байера» главное — результат

Хавбек «Байера»подвел итоги матча 23-го тура Бундеслиги с «Майнцем». Хозяева победили со счетом 2:1.

«Есть такие команды, как "Майнц", которые приезжают сюда и отчаянно обороняются. В таких обстоятельствах не всегда легко найти лазейки, но мы делали это снова и снова. В конце концов, мне и команде всё равно, ведь три очка есть три очка. В конце сезона всем будет неважно, как мы играли, главное, побеждаешь ли ты в матчах», — приводит слова Джаки Kicker.

Календарь и таблица Бундеслиги

После 23 туров чемпионата Германии «Байер» набрал 61 очко и лидирует в таблице.