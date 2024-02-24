«Манчестер Сити» выиграл у «Борнмута», единственный гол забил Фоден

одержал победу надв рамках выездного матча 26-го тура чемпионата Англии.

Матч в Борнмуте завершился со счетом 1:0 в пользу «Манчестер Сити».

Автором единственного гола стал Фил Фоден, поразивший ворота хозяев на 24-й минуте.

«Манчестер Сити» продлил беспроигрышную серию в АПЛ до 11 матчей. На этом отрезке у команды Хосепа Гвардиолы девять побед.