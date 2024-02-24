«Манчестер Сити» выиграл у «Борнмута», единственный гол забил Фоден

Матч в Борнмуте завершился со счетом 1:0 в пользу «Манчестер Сити».
Автором единственного гола стал Фил Фоден, поразивший ворота хозяев на 24-й минуте.
«Манчестер Сити» продлил беспроигрышную серию в АПЛ до 11 матчей. На этом отрезке у команды Хосепа Гвардиолы девять побед.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Борнмут — Манчестер Сити 0:1
Гол: 0:1 Филип Фоден (24') Борнмут: Нето, Адам Смит, Илья Забарный, Маркос Сенеси (Ромен Февр, 80'), Милош Керкез (Луис Синистерра, 89'), Райан Кристи (Enes Ünal, 88'), Льюис Кук, Маркус Таверньер (Данго Уаттара, 69'), Энтойн Семеньо, Джастин Клюйверт (Alex Scott, 69'), Доминик Соланке Манчестер Сити: Эдерсон, Джон Стоунс, Натан Аке, Рубен Диаш, Мануэль Аканджи, Матео Ковачич (Кевин Де Брёйне, 84'), Бернарду Силва, Родриго Эрнандес, Эрлинг Холанд (Хулиан Альварес, 76'), Филип Фоден, Матеус Нунес (Жереми Доку, 63') Предупреждения: Льюис Кук (38'), Маркос Сенеси (70'), Бернарду Силва (88'), Кевин Де Брёйне (90 + 6')