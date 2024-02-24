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    «Челси» нужен форвард «Байера» Бонифасе

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    Нападающий «Байера» Виктор Бонифасе летом может перейти в «Челси», сообщает Caught Offside.

    Виктор Бонифасе
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    Виктор Бонифасе

    По информации источника, лондонский клуб не в полной мере доволен результативностью и игрой нападающего команды Николаса Джексона. Боссы «аристократов» летом будут прорабатывать возможную сделку с «Байером» по приобретению 23-летнего нигерийского форварда.

    Бонифасе перешёл в «Байер» из бельгийского «Юнион Сент Жиллуа» минувшим летом за 20,5 млн евро.

    В текущем сезоне форвард провёл за «аспириновых» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и восемью результативными передачами.

    Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2028 года.

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