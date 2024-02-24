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    «Ливерпуль» определился с кандидатами на пост тренера на случай, если не договорится с Алонсо

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    «Ливерпуль» продолжает искать замену для Юргена Клоппа, который покинет пост главного тренера сразу после завершения сезона.

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    Приоритетной целью для «Ливерпуля» по-прежнему остается назначение Хаби Алонсо, который в настоящее время возглавляет леверкузенский «Байер».

    Но в английском клубе также работают над альтернативными вариантами на случай, если не получится договориться с испанским специалистом.

    По информации The Telegraph, если Алонсо ответит отказом, руководство «Ливерпуля» попробует договориться с главным тренером лиссабонского «Спортинга» Рубеном Аморимом или с Юлианом Нагельсманном.

    Нагельсманн в конце 2023 года возглавил сборную Германии, но известно, что он покинет национальную команду сразу после Евро-2024.

    Напомним, сообщалось, что Алонсо может остаться в «Байере» еще как минимум на сезон.

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