«Ливерпуль» определился с кандидатами на пост тренера на случай, если не договорится с Алонсо

продолжает искать замену для, который покинет пост главного тренера сразу после завершения сезона.

Приоритетной целью для «Ливерпуля» по-прежнему остается назначение Хаби Алонсо, который в настоящее время возглавляет леверкузенский «Байер».

Но в английском клубе также работают над альтернативными вариантами на случай, если не получится договориться с испанским специалистом.

По информации The Telegraph, если Алонсо ответит отказом, руководство «Ливерпуля» попробует договориться с главным тренером лиссабонского «Спортинга» Рубеном Аморимом или с Юлианом Нагельсманном.

Нагельсманн в конце 2023 года возглавил сборную Германии, но известно, что он покинет национальную команду сразу после Евро-2024.

Напомним, сообщалось, что Алонсо может остаться в «Байере» еще как минимум на сезон.