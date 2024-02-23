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    Ван Дейк: Финал — это финал, нам всем хочется одержать победу

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Ливерпуль Челси
    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка английской лиги с «Челси».

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    «Играть в финале за этот клуб — само по себе нечто невообразимое. Конечно, в первую очередь нам всем хочется одержать победу, но финал — это финал. Это возможность взять первый трофей в сезоне, что придаст нам импульс на оставшуюся часть кампании.

    С большим нетерпением жду предстоящей игры. Надеюсь, нам удастся добиться наилучшего результата и выиграть Кубок лиги», — приводит слова ван Дейка официальный сайт «Ливерпуля».

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    • Ранее главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино назвал «Ливерпуль» фаворитом в предстоящем матче финала Кубка английской лиги между этими командами, который состоится 25-го февраля в 18:00 мск.

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