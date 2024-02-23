Ван Дейк: Финал — это финал, нам всем хочется одержать победу

Защитникподелился ожиданиями от предстоящего финала Кубка английской лиги с

«Играть в финале за этот клуб — само по себе нечто невообразимое. Конечно, в первую очередь нам всем хочется одержать победу, но финал — это финал. Это возможность взять первый трофей в сезоне, что придаст нам импульс на оставшуюся часть кампании.

С большим нетерпением жду предстоящей игры. Надеюсь, нам удастся добиться наилучшего результата и выиграть Кубок лиги», — приводит слова ван Дейка официальный сайт «Ливерпуля».

Ранее главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино назвал «Ливерпуль» фаворитом в предстоящем матче финала Кубка английской лиги между этими командами, который состоится 25-го февраля в 18:00 мск.