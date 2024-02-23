Почеттино: Клопп — один из лучших тренеров в мире, наряду с Гвардиолой

Главный тренерназвалфаворитом в предстоящей очной встрече финала Кубка английской лиги.

«Клопп — один из лучших тренеров в мире, наряду с Пепом. Если они не фавориты, то и мы не фавориты. Значит, фаворита нет? Если вы спросите меня, то я скажу, что фаворитом является "Ливерпуль".

У них есть опыт таких игр, а для некоторых наших игроков это первый финал в карьере. Клопп достаточно умён, чтобы сказать, что это игра 50 на 50, но я думаю, что "Ливерпуль" — фаворит», — приводит слова Почеттино журналист Бен Джейкобс.

Матч между «Челси» и «Ливерпулем» в рамках финала Кубка английской лиги состоится 25-го февраля в 18:00 мск.

Ранее главный тренер «мерсисайцев» Юрген Клопп высказался о предстоящем финальном матче Кубка английской лиги с «синими».