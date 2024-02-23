ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тим Цзю5 причин, почему Тим Цзю может победить Теренса Кроуфорда
  • 14:54
    • «Ливерпуль» встретится с пражской «Спартой» в 1/8 финала ЛЕ
    Все новости спорта

    Почеттино: Клопп — один из лучших тренеров в мире, наряду с Гвардиолой

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Ливерпуль Челси
    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино назвал «Ливерпуль» фаворитом в предстоящей очной встрече финала Кубка английской лиги.

    Юрген Клопп — главный тренер «Ливерпуля»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрген Клопп — главный тренер «Ливерпуля»

    «Клопп — один из лучших тренеров в мире, наряду с Пепом. Если они не фавориты, то и мы не фавориты. Значит, фаворита нет? Если вы спросите меня, то я скажу, что фаворитом является "Ливерпуль".

    У них есть опыт таких игр, а для некоторых наших игроков это первый финал в карьере. Клопп достаточно умён, чтобы сказать, что это игра 50 на 50, но я думаю, что "Ливерпуль" — фаворит», — приводит слова Почеттино журналист Бен Джейкобс.

  • Следующий клуб Хаби Алонсо: непростой выбор между «Баварией» и «Ливерпулем»
  • Но, возможно, одному из главных героев сезона лучше остаться в «Байере»
  • 21/02/2024

    • Матч между «Челси» и «Ливерпулем» в рамках финала Кубка английской лиги состоится 25-го февраля в 18:00 мск.

    Ранее главный тренер «мерсисайцев» Юрген Клопп высказался о предстоящем финальном матче Кубка английской лиги с «синими».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Байер» уверенно переиграть «Майнц»?
  • «Байер» — «Майнц». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Реал Сосьедад» укрепит свои позиции в зоне еврокубков?
  • «Реал Сосьедад» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • В Минске СКА будет настроен на уверенную победу
  • «Динамо» Минск — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.21
  • Экспресс дня 23 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Байер — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Динамо Минск — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Лидс — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Мец — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Свентек — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Арсенал — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спартак — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры