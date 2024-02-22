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    Клопп о «Челси»: Они значительно усовершенствовали свой футбол

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Ливерпуль Челси
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящем финальном матче Кубка английской лиги с «Челси».

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Являемся ли мы фаворитами финала с "Челси"? Определённо нет.

    С тех пор как мы играли с лондонцами в последний раз, они значительно усовершенствовали свой футбол. Уверен, это будет непростой матч», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо.

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    • Напомним, что матч финала Кубка английской лиги между «Челси» и «Ливерпулем» состоится 25-го февраля в 18:00 мск.

    В английской Премьер-лиге «мерсисайцы» занимают 1-е место в таблице с 60-ю очками в активе после 26-и туров.

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