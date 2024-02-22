Клопп о «Челси»: Они значительно усовершенствовали свой футбол

Главный тренервысказался о предстоящем финальном матче Кубка английской лиги с

«Являемся ли мы фаворитами финала с "Челси"? Определённо нет.

С тех пор как мы играли с лондонцами в последний раз, они значительно усовершенствовали свой футбол. Уверен, это будет непростой матч», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что матч финала Кубка английской лиги между «Челси» и «Ливерпулем» состоится 25-го февраля в 18:00 мск.

В английской Премьер-лиге «мерсисайцы» занимают 1-е место в таблице с 60-ю очками в активе после 26-и туров.