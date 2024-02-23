Бербатов: «Ливерпулю» стоит обратить внимание на Томаса Тухеля

Экс-форвардвысказался о возможном назначении наставникана пост главного тренера

«Я по-прежнему думаю, что первый выбор для "Ливерпуля" — это Хаби Алонсо, особенно если он выиграет Бундеслигу с леверкузенским "Байером". Если это произойдёт, то Алонсо, скорее всего, сделает следующий шаг навстречу к "Ливерпулю".

Однако если они не смогут его заполучить, то могут обратить внимание на других тренеров. Например, на Томаса Тухеля. Думаю, он мог бы быть вторым после Алонсо в списке руководства мерсисайдцев», — приводит слова Бербатова издание Mirror.

Ранее главный тренер «Баварии» Томас Тухель изъявлял желание работать в Англии.

В английской Премьер-лиге «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице с 60-ю очками в активе. В следующем матче «мерсисайцы» сыграют против «Челси» 25-го февраля в рамках финала Кубка английской лиги.