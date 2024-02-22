Безруков: Вылет «Рубина» в Первую лигу стал трагедией для болельщиков

Полузащитникзаявил, что вылет в Первую лигу пошел казанской команде на пользу.

«Вылет "Рубина" в Первую лигу стал трагедией для болельщиков, но из всего можно извлечь пользу.

Много людей стало ходить на наши матчи, потому что в Первой лиге не было Fan ID. Там мы увидели другие города, когда ездили на гостевые игры. Это тоже опыт. Клуб сделал всё, чтобы скорее вернуться в РПЛ», — сказал Безруков Чемпионату.

В нынешнем сезоне «Рубин» занимает 7-е место в таблице российской Премьер-лиги с 28-ю очками в активе после 18-и туров. В следующем матче РПЛ казанцы сыграют против «Краснодара» 2-го марта.