Спортдиректор «Оренбурга» о зимнем ТО: Мы взяли все необходимое, что хотели

«Зимняя трансферная кампания "Оренбурга" закончена. Вторая часть сезона покажет, смогли ли закрыть проблемные позиции.
Мы взяли всё необходимое, что хотели. Поэтому довольны тем, как сложилась трансферная кампания», — сказал Андреев Чемпионату.
Напомним, что в «Оренбурге» подписали контракты с Данилой Прохиным (аренда), полузащитниками Хорди Томпсоном (аренда), Мохаммадом Горбани, Данилом Капустянским (аренда) и форвард Тимофеем Мартыновым.
«Оренбург» занимает 14-е место в таблице РПЛ с 15-ю очками в активе после 18-и туров.