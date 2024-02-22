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    Спортдиректор «Оренбурга» о зимнем ТО: Мы взяли все необходимое, что хотели

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    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подвел итоги зимнего трансферного окна для клуба.

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    «Зимняя трансферная кампания "Оренбурга" закончена. Вторая часть сезона покажет, смогли ли закрыть проблемные позиции.

    Мы взяли всё необходимое, что хотели. Поэтому довольны тем, как сложилась трансферная кампания», — сказал Андреев Чемпионату.

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    • Напомним, что в «Оренбурге» подписали контракты с Данилой Прохиным (аренда), полузащитниками Хорди Томпсоном (аренда), Мохаммадом Горбани, Данилом Капустянским (аренда) и форвард Тимофеем Мартыновым.

    «Оренбург» занимает 14-е место в таблице РПЛ с 15-ю очками в активе после 18-и туров.

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