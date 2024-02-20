Испанский журналист: Захарян — далеко не Карпин. Сейчас Арсен разочаровывает

Испанский журналист Pereodista De Relevoподелился мнением о российском полузащитнике «Реал Сосьедада»

«У Захаряна прошло шесть месяцев адаптации, и пока ему не удалось убедить своей игрой. У россиянина есть умения высокого уровня, но в матчах они незаметны.

Это правда, что в первой половине сезона "Сосьедад" был очень хорош, и Арсену было трудно получить минуты игрового времени. Но теперь все наоборот: когда Захарян стал лучше, команда стала хуже на коллективном уровне, и выходы россиянина на поле дорого обходятся. Несмотря на это, в клубе по-прежнему считают, что он футболист топ-уровня и это сезон адаптации.

Арсен Захарян, конечно, не самое худшее подписание сезона в Ла Лиге. Даже в самом "Реал Сосьедаде" были приобретения и похуже. Например, трансфер Одриосолы или аренда Андре Силвы.

Захарян за полгода показал, что он далеко не Карпин. Валерий — это громкое имя для "Сосьедада", а Арсен сейчас разочаровывает. Однако россиянин еще может изменить ситуацию. Не думаю, что он уйдет в аренду этим летом. На его позиции не так много игроков, и россиянину гарантирована роль первого запасного», — приводит слова де ла Рики Sport24.

Захарян провел за «Реал Сосьедад» 27 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги после 25 туров.