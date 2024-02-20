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    Дивеев: Надо чуть больше времени, чтобы набрать игровые кондиции

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    Центральный защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался о матче против «Химок» (3:0).

    Игорь Дивеев
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    Игорь Дивеев

    «Хорошая игра была, хороший соперник. Мы контролировали мяч, было много разворотов, много атак и моментов. В первом тайме 35 минут доминировали, во втором тайме хорошо смотрелись, забили три мяча. В концовочке началась игра на переходах, поймали азарт, когда хочется забить ещё, бежали вперёд. Хороший соперник, спасибо "Химкам".

    Хочется сказать огромное спасибо ребятам. Когда только выходил в общую группу, были игровые квадраты, играли в футбол, я терял много мячей, много ошибался — но мне все помогали, подсказывали: тот же Кучаев, Ванька Обляков, Набабкин. Говорили: "Ничего страшного. Понятно, что ты шесть месяцев не играл. Хотел быть сразу как Иньеста?". Со временем чуть адаптировался. Надо чуть больше времени, чтобы набрать игровые кондиции», — приводит слова Дивеева «Матч ТВ».

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