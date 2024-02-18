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    Владелец «Милана»: Я хочу выиграть с этим клубом много трофеев

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    Владелец «Милана» Джерри Кардинале высказался о целях, которые хочет достичь вместе с клубом.

    Джерри Кардинале
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    Джерри Кардинале

    «Я хочу выиграть с этим клубом много трофеев. "Милан" — это лучшая инвестиция в моей жизни. Новый стадион в Сан-Донато станет самым современным в Европе.

    Кроме того, мы вложим € 50–100 млн в летнее трансферное окно», — приводит слова Кардинале журналист Николо Скира.

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    • После 24-х туров «Милан» занимает 3-е место в таблице Серии А с 52 очками в активе.

    В следующем матче «россонери» сыграют против «Монцы» 18-го февраля в 22:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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