Лантратов: Переход в «Локомотив» был не самым гладким

Вратарь «Локомотива»высказался о своем переходе в стан железнодорожников из подмосковных «Химок».

«Переход был не самым гладким. В декабре 2022 года я понял, что пора менять клуб. Позвонил руководству "Химок", Спартаку Гогниеву и сказал, что хочу уйти. С их согласия начались переговоры с "Локомотивом".

Мы быстро обо всём договорились — оставалось только решить вопрос с "Химками". Перед Новым годом я провёл три дня под дверью в офисе клуба и договаривался, чтобы меня отпустили.

У меня всё-таки был действующий контракт. Несмотря на это, руководство и главный тренер команды пошли мне навстречу, отпустив меня. 30 декабря я забрал трудовую из офиса "Химок" и на иголках поехал в офис "Локомотива". В тот же день мы подписали контракт и о моём переходе объявили официально», — приводит слова Лантратова Sport24.

В текущем сезоне Лантратов в 20 матчах пропустил 24 мяча. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Календарь и таблица РПЛ

«Локомотив» идет 4-м в таблице РПЛ, набрав 31 очко за 18 матчей.