ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федерико РедондоНаследник. Клуб Месси увел из-под носа у «Реала» и «Баварии» нового Бускетса
  • 11:19
    • Мбаппе подписал контракт с «Реалом»: официального подтверждения пока нет
    Все новости спорта

    Лантратов: Переход в «Локомотив» был не самым гладким

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив Химки
    Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов высказался о своем переходе в стан железнодорожников из подмосковных «Химок».

    Илья Лантратов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Илья Лантратов

    «Переход был не самым гладким. В декабре 2022 года я понял, что пора менять клуб. Позвонил руководству "Химок", Спартаку Гогниеву и сказал, что хочу уйти. С их согласия начались переговоры с "Локомотивом".

    Мы быстро обо всём договорились — оставалось только решить вопрос с "Химками". Перед Новым годом я провёл три дня под дверью в офисе клуба и договаривался, чтобы меня отпустили.

    У меня всё-таки был действующий контракт. Несмотря на это, руководство и главный тренер команды пошли мне навстречу, отпустив меня. 30 декабря я забрал трудовую из офиса "Химок" и на иголках поехал в офис "Локомотива". В тот же день мы подписали контракт и о моём переходе объявили официально», — приводит слова Лантратова Sport24.

    В текущем сезоне Лантратов в 20 матчах пропустил 24 мяча. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Локомотив» идет 4-м в таблице РПЛ, набрав 31 очко за 18 матчей.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» снова потеряет очки в матче с «Челси»?
  • «Манчестер Сити» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Лидер АПЛ уверенно завоюет очередные три очка
  • «Брентфорд» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Сможет ли «Барселона» переиграть «Сельту»?
  • «Сельта» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 17 февраля
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Брентфорд — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Сельта — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бернли — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Нант — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бохум — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры