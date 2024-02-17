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    «Арсенал» забил 5 безответных голов «Бернли» в матче АПЛ

    «Бернли» — «Арсенал»: счет матча 0:5, обзор голов

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    «Арсенал» разгромил «Бернли» (5:0) в матче 25-го тура английской Премьер-лиги.

    «Арсенал»
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    «Арсенал»

    В 1-м тайме «канониры» забили 2 безответных гола. Сначала полузащитник команды Мартин Эдегор на 4-й минуте открыл счет, попав точно в нижний угол ворот.

    На 41-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота хозяев. Одиннадцатиметровый удар реализовал полузащитник «Арсенала» Букайо Сака.

    Во 2-м отрезке «канониры» продолжили забивать. Сначала на 47-й минуте все тот же Сака оформил дубль, сделав счет разгромным — 3:0.

    Календарь и таблица АПЛ

    На 66-й минуте нападающий «Арсенала» Леандро Троссард пробил со средней дистанции и попал точно в левый угол ворот — 4:0.

    На 78-й минуте «канониры» установили окончательный результат, забив 5-й гол. Полузащитник команды Кай Хаверц также пробил издали и прошил голкипера сильным ударом по центру ворот.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Бёрнли — Арсенал Лондон 0:5
    Голы: 0:1 Мартин Эдегор (4'), 0:2 Букайо Сака (пенальти) (41'), 0:3 Букайо Сака (47'), 0:4 Леандро Троссард (66'), 0:5 Кай Хаверц (78') Бёрнли: Джеймс Траффорд, Лоранс Ассиньон (Витиньо Силва, 79'), Максим Эстеве (Чарли Тейлор, 62'), Аарон Рэмси (Ник Поуп, 63'), Сандер Берге, Джош Браунхилл, Вильсон Одобер (Якоб Бруун Ларсен, 80'), Датро Давид Фофана, Зеки Мохамед Амдуни (Йоханн Гудмундссон, 46'), Dara O'Shea, Hannes Delcroix Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Якуб Кивёр, Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс, Бен Уайт (Седрик Суареш, 69'), Букайо Сака (Рейсс Нелсон, 69'), Кай Хаверц (Эмиль Смит Роув, 83'), Деклан Райс (Жоржиньо, 79'), Мартин Эдегор, Габриэл Мартинелли, Леандро Троссард (Эдвард Нкетиа, 69') Предупреждения: Аарон Рэмси (8'), Лоранс Ассиньон (39'), Букайо Сака (45 + 2')

    После этого матча «Арсенал» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 55-ю очками в активе. «Бернли» — на 19-й позиции (13 баллов).

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