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    «Динамо» пожелало удачи Захаряну в матче Лиги чемпионов

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    Пресс-служба московского «Динамо» опубликовала видео. В ролике игроки и главный тренер команды Марцел Личка обратились к хавбеку Арсену Захаряну накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом Сосьедад» и «ПСЖ».

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Заха, брат, желаю тебе удачи в матче с "ПСЖ", наконец-то забить свой первый гол и победить. Навози там Мбаппе, между или не между, ты там умеешь всё, будем смотреть. Удачи. Надеюсь, забьёшь, мой золотой. Желаю тебе удачи 14-го числа в матче с "ПСЖ", чтобы ты всех порвал», — сказано в обращении игроков.

    «Привет, Арсен, мы все тебе желаем выйти в составе "Реала Сосьедад" на стадионе "Парк Де Пренс" и показать себя с лучшей стороны, а также помочь команде победить. Желаем тебе выйти в следующий раунд Лиги чемпионов. Давай, забей гол», — подытожил Личка.

    Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реалом Сосьедад» начнется 14 февраля в 23:00 мск.

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