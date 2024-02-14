«Динамо» пожелало удачи Захаряну в матче Лиги чемпионов

Пресс-служба московского «Динамо» опубликовала видео. В ролике игроки и главный тренер командыобратились к хавбекунакануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между

«Заха, брат, желаю тебе удачи в матче с "ПСЖ", наконец-то забить свой первый гол и победить. Навози там Мбаппе, между или не между, ты там умеешь всё, будем смотреть. Удачи. Надеюсь, забьёшь, мой золотой. Желаю тебе удачи 14-го числа в матче с "ПСЖ", чтобы ты всех порвал», — сказано в обращении игроков.

«Привет, Арсен, мы все тебе желаем выйти в составе "Реала Сосьедад" на стадионе "Парк Де Пренс" и показать себя с лучшей стороны, а также помочь команде победить. Желаем тебе выйти в следующий раунд Лиги чемпионов. Давай, забей гол», — подытожил Личка.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реалом Сосьедад» начнется 14 февраля в 23:00 мск.