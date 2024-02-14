Промес обжалует приговор по делу о контрабанде наркотиков

Атакующий полузащитник «Спартака»намерен подать апелляцию на приговор суда Амстердама по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщил глава пресс‑службы московского клуба Дмитрий Зеленов.

«Сторона Промеса информирует нас о ходе процесса. Это не окончательное решение, будет апелляция», — приводит слова Зеленова «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Промес приговорен судом Амстердама к шести годам тюремного заключения за участие в ввозе двух партий наркотиков в порт Антверпена (Бельгия). Прокуратура запрашивала для 32-летнего футболиста девять лет заключения.

В апреле 2020 года в Антверпене была обнаружена крупная партия кокаина . Сообщалось, что Промес и его семья вложили в нее крупную сумму денег. Наркотики были украдены в июле 2019 года у торговца из Суринама Зигфрида Вортела. Данная кража повлекла за собой два убийства.

Один из убитых — бывший профессиональный футболист Кельвин Мейнард, которого застрелили в сентябре 2019 года в Амстердаме. В списке причастных краже также также фигурировало имя Промеса, который выплатил наркоторговцу 250 тысяч евро.

Напомним, ранее Промеса приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.