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    Анчелотти: Довольны тем, как завершилась первая игра

    Футбол
    Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024 с «РБ Лейпциг».

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    «Матч получился сложным, как и ожидалось. Мы могли выиграть крупнее, но также могла быть и ничья. Мы возвращаемся домой довольными. "Реал" достиг небольшого преимущества в гостевой игре, где добиться результата сложно. Хоть у нас есть небольшое преимущество, вопрос о победителе противостояния открыт. Мы довольны тем, как завершилась первая игра», — приводит слова Анчелотти журналист Джанлука Ди Марцио в своих соцсетях.

    Напомним, в ночь с 13 на 14 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов встречались немецкий «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал». Игра проходила в Германии и завершилась со счётом 1:0 в пользу испанцев.

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