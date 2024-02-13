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    Семак: Наше мастерство было выше, чем у «Сантоса»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в матче с «Сантосом» (4:1).

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Очень хорошо организован турнир. Для подготовительно периода это плюс. То, что победили, это тоже хорошо. Что касается качества спарринга, хотелось бы более серьезную конкуренцию, но мы получили объем работы, поработали над своей игрой.

    Что касается матча, первый тайм получился лучше. Во втором тайме немного успокоились, меньше показывали агрессии и прессинга. Второй тайм провели хуже, чем первый.

    Наше мастерство было выше, ребята молодцы. Только в концовке немного не доработали. Главное, что обошлось без серьезных травм и повреждений. Все получили игровое время», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

    Подопечные Сергея Семака заняли первое место на Кубке равноправия, набрав девять очков в трёх матчах. «Сантос» с двумя очками расположился на третьем месте.

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