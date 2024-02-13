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    Де Лигт: Иммобиле — очень опасный форвард

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    Футболист мюнхенской «Баварии» Маттейс де Лигт высказался о форварде «Лацио» Чиро Иммобиле накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Маттейс де Лигт
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    Маттейс де Лигт

    «Он очень опасный нападающий, который всегда находится на грани офсайда. Чиро забил много голов и продолжает это делать. Он может долгое время оставаться вне игры, а затем ни с того ни с сего забить один или два гола.

    За многими его товарищами по команде также стоит следить во время игры. Кроме того, "Лацио" тренирует Сарри, под руководством которого я добился большого прогресса», — приводит слова де Лигта Bayern & Germany в соцсети Х.

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    Первый матч между «Лацио» и «Баварией» пройдет 14 февраля в Риме и начнется в 23:00 мск.

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