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    • Источник: Нападающий «Краснодара» Кокшаров может играть за сборную Словении
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    Источник: Нападающий «Краснодара» Кокшаров может играть за сборную Словении

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    Талантливый форвард «Краснодара» Александр Кокшаров подписал контракт с Pro transfer и может поменять спортивное гражданство.

    Александр Кокшаров
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    Александр Кокшаров

    Это агентство сотрудничает с нападающим «РБ Лейпциг» Беньямином Шешко и рядом других известных футболистов. Pro transfer серьезно намерен заняться карьерой 19-летнего нападающего «быков» и со временем перепродать его в один из европейских клубов.

    Александр Кокшаров является сыном легендарного российского гандболиста Эдуарда Кокшарова. Он родился в Словении в 2004 году, когда его отец выступал там за местный клуб.

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    У нападающего «быков» двойное гражданство, поэтому он может играть за сборную Словении. В этом сезоне Кокшаров сыграл за «Краснодар» 8 матчей, забил 2 гола. Он является игроком молодежной сборной России.

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