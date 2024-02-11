Источник: Нападающий «Краснодара» Кокшаров может играть за сборную Словении

Талантливый форвард «Краснодара»подписал контракт с Pro transfer и может поменять спортивное гражданство.

Это агентство сотрудничает с нападающим «РБ Лейпциг» Беньямином Шешко и рядом других известных футболистов. Pro transfer серьезно намерен заняться карьерой 19-летнего нападающего «быков» и со временем перепродать его в один из европейских клубов.

Александр Кокшаров является сыном легендарного российского гандболиста Эдуарда Кокшарова. Он родился в Словении в 2004 году, когда его отец выступал там за местный клуб.

Календарь и таблица РПЛ

У нападающего «быков» двойное гражданство, поэтому он может играть за сборную Словении. В этом сезоне Кокшаров сыграл за «Краснодар» 8 матчей, забил 2 гола. Он является игроком молодежной сборной России.