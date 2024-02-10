Тухель: Нам нужно совершенствоваться и соответствовать стандартам

Главный тренердал свой комментарий по поводу матча против(0:3).

«Нам нужно совершенствоваться. Нам нужно соответствовать стандартам. Мы доминировали в игре с самого начала, не создавая никакой угрозы. Нельзя уступать 0:1 с пятью защитниками. Тем более, что мы специально играли пятёркой защитников. Это не было похоже на 0:3. Первого гола не должно было случиться. Это был дешёвый гол. Все спали. Боэ был нужен нам с его скоростью против Теллы и Фримпонга», — приводит слова Тухеля Sky Sports.

«Байер» с 55 очками продолжает лидировать в Бундеслиге и увеличил отрыв от «Баварии», которая занимает второе место, до 5 очков.