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    Тухель: Нам нужно совершенствоваться и соответствовать стандартам

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    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель дал свой комментарий по поводу матча против «Байера» (0:3).

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Нам нужно совершенствоваться. Нам нужно соответствовать стандартам. Мы доминировали в игре с самого начала, не создавая никакой угрозы. Нельзя уступать 0:1 с пятью защитниками. Тем более, что мы специально играли пятёркой защитников. Это не было похоже на 0:3. Первого гола не должно было случиться. Это был дешёвый гол. Все спали. Боэ был нужен нам с его скоростью против Теллы и Фримпонга», — приводит слова Тухеля Sky Sports.

    «Байер» с 55 очками продолжает лидировать в Бундеслиге и увеличил отрыв от «Баварии», которая занимает второе место, до 5 очков.

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