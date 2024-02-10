Солари: Знаю об интересе «Краснодара», но пока думаю только о сборной Аргентины

Форвард аргентинского «Ривер Плейт»подтвердил, что у него есть на руках предложения от команды РПЛ «Краснодара», но пока он думает только об игре за сборную Аргентины.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Пабло Солари Фото: www.lanacion.com.ar

«Я в курсе предложения "Краснодара", но не собираюсь придавать этому большого значения, пока это не станет чем то официальным. На данный момент я полностью сфокусирован на выступлении за сборную Аргентины», — цитирует Солари TNT Sports.

Ранее стало известно о желании «Краснодара» купить Пабло Солари за 20 млн евро, но «Ривер Плейт» отказался продавать свою молодую звездочку.

В этом сезоне 22-летний нападающий сыграл за клуб из Буэнос-Айреса 46 матчей, забил 12 мячей, отдал 12 голевых передач. Его контракт с «Ривер Плейт» действует до зимы 2026 года.

Календарь и таблица РПЛ

«Краснодар» после первой части сезона идет на первом месте в РПЛ. «Зенит» имеет отставание в два очка.