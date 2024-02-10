ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антуан Гризманн По стопам Месси. Пять возрастных звезд, которые могут навести шуму в МЛС
  • 12:37
    • Большунов стал победителем скиатлона на Спартакиаде-2024
  • 11:33
    • «Челси» готов заплатить 100 млн евро за игрока «Барселоны»
  • 10:48
    • Салах планирует продлить контракт с «Ливерпулем»
  • 09:23
    • «Лейкерс» выиграли у «Нью-Орлеана», «Денвер» уступил «Сакраменто»
  • 09:01
    • Саудовские инвесторы могут купить «Рому» за 900 млн евро
    Все новости спорта

    Солари: Знаю об интересе «Краснодара», но пока думаю только о сборной Аргентины

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Трансферы Краснодар РПЛ Футбол России Латинская Америка
    Форвард аргентинского «Ривер Плейт» Пабло Солари подтвердил, что у него есть на руках предложения от команды РПЛ «Краснодара», но пока он думает только об игре за сборную Аргентины.

    Пабло Солари
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Пабло Солари

    «Я в курсе предложения "Краснодара", но не собираюсь придавать этому большого значения, пока это не станет чем то официальным. На данный момент я полностью сфокусирован на выступлении за сборную Аргентины», — цитирует Солари TNT Sports.

    Ранее стало известно о желании «Краснодара» купить Пабло Солари за 20 млн евро, но «Ривер Плейт» отказался продавать свою молодую звездочку.

    В этом сезоне 22-летний нападающий сыграл за клуб из Буэнос-Айреса 46 матчей, забил 12 мячей, отдал 12 голевых передач. Его контракт с «Ривер Плейт» действует до зимы 2026 года.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Краснодар» после первой части сезона идет на первом месте в РПЛ. «Зенит» имеет отставание в два очка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли лидеры Примеры определить сильнейшего?
  • «Реал» Мадрид — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Потерпит ли «Байер» первое поражение в сезоне?
  • «Байер» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 3.85
    •
  • «Манчестер Сити» добьется успеха в домашней игре
  • «Манчестер Сити» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.47
  • Экспресс дня 10 февраля
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.85
  • Прогноз на матч Байер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Иордания — Катар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Рома — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.76
  • Прогноз на матч Нигерия — Кот-д'Ивуар
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Милан — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры