Почеттино о тренере «Кристал Пэлас»: Я не сомневаюсь, что он добьется успеха

Главный тренерподелился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура английской Премьер-лиги с

«Рой Ходжсон — мой друг, я восхищаюсь им, и он невероятный тренер. Он действительно хорошо работает, и, конечно, в футболе сейчас, когда ты проигрываешь одну или две игры подряд, всегда возникает давление. Но я не сомневаюсь, что он добьётся успеха с "Пэлас". Я надеюсь, что после нашей игры.

Но для нас это будет сложно, потому что, как всегда, у нас есть несколько игроков, страдающих от травм. Конечно, у них выбыли два очень хороших игрока (Эберечи Эзе и Майкл Олисе), но я думаю, что у них есть команда, которая может справиться с этой ситуацией», — приводит слова Почеттино официальный сайт «Челси».

Матч между «синими» и «Кристал Пэлас» состоится 12-го февраля в 23:00 мск. После 23-х туров «Челси» занимает 11-е место в таблице АПЛ с 31-м очком в активе. «Кристал Пэлас» располагается на 14-й позиции (24 балла).